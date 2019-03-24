كابتن هـ. باقة: نسعى للفوز في المباريات المتبقية

حافظ فريق هبوعيل باقة الغربية على آماله في المنافسة على الصعود المباشر إلى مستوى الدرجة الممتازة، بعد الفوز بشق الأنفس في مباراته الأخيرة أمام النادي الرياضي حيفا بهدف يتيم في الوقت القاتل.

ويحتل الفريق البقاوي المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري وهو يبتعد بفارق 7 نقاط حاليا عن المتصدر، هبوعيل أم الفحم، علمًا أن الأول لديه مباراة ناقصة عن الأخير.



وفي هذا السياق، قال كابتن هبوعيل باقة الغربية، عبيدة أبو ربيع، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "خضنا مباراة صعبة جدا أمام فريق قوي، وبدورنا كنا ندرك مدى صعوبة هذه المباراة وبفضل الله كان الحظ لصالحنا وتمكنا من خطف الفوز في الوقت القاتل".

وأضاف أنه "في هذه الفترة بالتحديد لا يهمنا في أي طريقة نحقق الفوز، وما يهمنا هو حصد النقاط، علمًا أن الفوز الأخير حافظ على آمالنا بالمنافسة على الارتقاء من المكان الأول".

وختم أبو ربيع بالقول إننا "نسعى نحو مواصلة حصد النقاط وتحقيق الفوز في كافة المباريات المتبقية، وأنظارنا الآن تتجه نحو المباراة الخارجية المقبلة أمام هبوعيل كفر كنا، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل العودة بالنقاط الثلاث".