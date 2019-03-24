مدرب الوحدة كفر قاسم: لم نستحق الخسارة ولا زلنا بالصدارة

رغم الخسارة التي مني بها فريق الوحدة كفر قاسم في مباراته الأخيرة أمام مكابي شعراييم (0-1)، إلا أنه لا زال يحتفظ بصدارة لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية.

ويتصدر الفريق القسماوي لائحة الدوري وهو يبتعد بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني، مكابي رمات غان.

ويستعد الوحدة كفر قاسم لمباراته الخارجية المقبلة أمام عيروني كريات غات يوم الجمعة القريب.

وبهذا الصدد، قال مدرب الوحدة كفر قاسم، إسماعيل عامر، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "قدمنا أداء ممتازا في المباراة الأخيرة، وقد وصلنا لفرص تهديفية عديدة ومحققة إلا أن الكرة عاندت الدخول إلى مرمى الفريق الخصم".

وأضاف "في المقابل استغل الفريق الخصم كرة وتسديدة وحيدة نحو مرمانا من خطأ ارتكبه أحد اللاعبين على حدود الصندوق".

وختم عامر بالقول إن "هذه الخسارة لن تؤثر علينا وسنواصل المنافسة على الصعود حتى الرمق الأخير، وبالأخير نسأل الله التوفيق حتى تحقيق هدفنا إن شاء الله مع نهاية الموسم".