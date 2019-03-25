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أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا

تاريخ النشر: 25/03/2019 - 23:22

أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

حقق فريق أخاء الناصرة فوزا دراماتيكيا على مضيفه هبوعيل كفار سابا بثلاثية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الـ29 من دوري الدرجة الممتازة.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق المضيف بهدفين مقابل هدف للفريق النصراوي، حيث افتتح هبوعيل كفار سابا باب التسجيل في الدقيقة الثانية ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، وفي الدقيقة 36 قلصّ اللاعب علي خطيب الفارق بهدف الأخاء الأول..

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 59 جاء هدف ذاتي في شباك هبوعيل كفار سابا ليهدي الأخاء هدف التعادل، وفي الدقيقة 84 عاد اللاعب علي خطيب لحسم المباراة بهدف ثالث لصالح أخاء الناصرة.

وبهذا الفوز رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 36 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق النصراوي في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل أشكلون، ضمن ختام المرحلة الثانية للدوري وقبل خوض مباريات البلاي أوف.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#أخاء الناصرة
#هبوعيل كفار سابا
#الدرجة الممتازة

أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا

أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا

أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا

أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا

أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا

أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا

أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا

أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا

أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا

أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا

أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا

أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا

أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا

أخاء الناصرة يقلب الطاولة على هـ. كفار سابا

من عرب 48

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