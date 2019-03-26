فريق دبورية يحصد بطاقة الصعود للدرجة الأولى

حصد النادي الرياضي دبورية وبشكل رسمي بطاقة صعوده إلى مستوى الدرجة الأولى، وذلك بعد فوزه في مباراة اليوم على هبوعيل صندلة بخماسية نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ28 من الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

وجرت أحداث المباراة على ملعب "آسي غلبواع"، وسط حضور المئات من المشجعين.



وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الدبوري بهدفين نظيفين من توقيع اللاعبين وئام عماشة ومحمد عمارية، وخلال أحداث الشوط الثاني تمكن الفريق الضيف من تسجيل 3 أهداف أخرى من توقيع محمد عمارية وعمر العال (هدفان).

وفور انتهاء المباراة، انطلقت الاحتفالات بين صفوف معسكر فريق دبورية انطلاقا من أرضية الملعب ووصولا إلى البلدة، سيما وأن هذه المرة الأولى التي يحقق بها فريق من دبورية هذا الإنجاز.

وحسم النادي الرياضي دبورية تصدره للائحة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة وهو يبتعد بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه أبناء عرعرة عارة مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.