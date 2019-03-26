للمرة السادسة هذا الموسم: أبناء سخنين يعيّن مدربا جديدا

أعلنت إدارة فريق اتحاد أبناء سخنين اليوم، الثلاثاء، عن تعاقدها بشكل رسمي مع المدرب، إلداد شابيط، من أجل قيادة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وأعربت إدارة الفريق السخنيني عن ثقتها بالمدرب شابيط سعيًا نحو إنقاذ الفريق والمساهمة في إبقاءه بالدرجة العليا لموسم آخر.

وقام شابيط بتمرير أولى الحصص التدريبية له مع الفريق اليوم استعدادا لمواجهة بيتار القدس يوم الأحد المقبل، ضمن أحداث الجولة الثانية للبلاي أوف العلوي السفلي.

ويعتبر شابيط المدرب السادس الذي يتم تعيينه لقيادة اتحاد أبناء سخنين هذا الموسم، بعد كل من المدربين بيني بن زاكين، عمير ترجمان، عودد كوتر، جورجي دراسيليا وعمير ترجمان.

وتخيم حالة من خيبة الأمل العارمة بين أوساط الجماهير بسبب تراجع أداء الفريق هذا الموسم، وهناك من طالب الإدارة بتقديم استقالتها وتحميلها مسؤولية الوضعية السيئة للفريق.

ويعاني الفريق السخنيني من وضعية سيئة هذا الموسم وهو يواجه خطر الهبوط إلى مستوى الدرجة الممتازة.

هذا، ويحتل الفريق السخنيني المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 22 نقطة وهو يبتعد بفارق 8 نقاط عن المركز المؤهل للبقاء في الدوري.