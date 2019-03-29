هـ. أم الفحم يضع قدما ونصف في الدرجة الممتازة

قطع فريق هبوعيل أم الفحم شوطا كبيرا من أجل تحقيق هدفه بالصعود إلى الدرجة الممتازة، بعد فوزه في مباراته الخارجية على عيروني طبريا بخماسية نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب طبريا، وسط حضور المئات من المشجعين.



وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الفحماوي بثلاثية أحرزها اللاعب تايمور أفيطان (هاتريك) في الدقائق 10 و24 و37.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 57 سجل اللاعب معمر قراقرة الهدف الرابع لهبوعيل أم الفحم، وفي الدقيقة 65 اختتم اللاعب ساري حاج يحيى أهداف المباراة بهدف خامس لصالح الفريق الضيف.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب هبوعيل أم الفحم، ساري حاج يحيى، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وعمت الفرحة بين صفوف جماهير هبوعيل أم الفحم التي بدأت الاحتفال مع اقتراب فريقها من تحقيق الصعود بشكل نهائي.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 55 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري بفارق 10 نقاط حاليا عن أقرب مطارديه، هبوعيل باقة الغربية، مع تبقي 4 مباريات للأخير مقابل 3 للأول.