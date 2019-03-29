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هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية

تاريخ النشر: 29/03/2019 - 18:39

هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية
صور من المباراة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

ألحق فريق هبوعيل كفر كنا خسارة قاسية بضيفه هبوعيل باقة الغربية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب كفر كنا، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الكناوي بهدفين مقابل هدف لضيفه البقاوي، حيث افتتح الأخير باب التسجيل بهدف مبكر من نيران صديقة في الدقيقة 14، ثم في الدقيقة 19 أدرك اللاعب محمد فودي هدف التعادل لهبوعيل كفر كنا، وفي الدقيقة 25 أضاف اللاعب أمير عبلس الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 اقتنص اللاعب غاي كوهن هدف التعادل لصالح هبوعيل باقة الغربية، وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة حسم اللاعب محمد كنواتي المباراة بهدف ثالث لصالح هبوعيل كفر كنا.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل كفر كنا رصيده من النقاط إلى 36 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد هبوعيل باقة الغربية عند 45 نقطة لتتضاءل فرصه باللحاق بالمتصدر هبوعيل أم الفحم الذي ضمن بشكل منطقي صعوده إلى الدرجة الممتازة.

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#هبوعيل كفر كنا
#هبوعيل باقة الغربية
#الدرجة الأولى

هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية

هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية

هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية

هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية

هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية

هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية

هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية

هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية

هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية

هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية

هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية

هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية

هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية

هـ. كفر كنا يلحق خسارة قاسية بهـ. باقة الغربية

من عرب 48

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