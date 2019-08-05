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كأس التوتو: خسارة للوحدة كفر قاسم أمام هـ. رمات غان

تاريخ النشر: 05/08/2019 - 22:27

كأس التوتو: خسارة للوحدة كفر قاسم أمام هـ. رمات غان
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

مني فريق الوحدة كفر قاسم بخسارة أمام هبوعيل رمات غان بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس التوتو للدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق القسماوي المباراة على ملعب اللد، وسط حضور المئات من المشجعين.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الخصم بهدفين نظيفين، حيث جاء الأول بعد مرور 8 دقائق على بداية المباراة، ثم الثاني من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 36.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 67 قلصّ اللاعب غيل سالم الفارق بهدف الوحدة كفر قاسم الوحيد.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق القسماوي عند نقطة واحدة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب المجموعة الثالثة، وهو يبتعد بفارق 3 نقاط عن المركز الثاني المؤهل للدور ربع النهائي مع تبقي مباراة واحدة أمام أبناء اللد.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

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#الدرجة الممتازة

كأس التوتو: خسارة للوحدة كفر قاسم أمام هـ. رمات غان

كأس التوتو: خسارة للوحدة كفر قاسم أمام هـ. رمات غان

كأس التوتو: خسارة للوحدة كفر قاسم أمام هـ. رمات غان

كأس التوتو: خسارة للوحدة كفر قاسم أمام هـ. رمات غان

كأس التوتو: خسارة للوحدة كفر قاسم أمام هـ. رمات غان

كأس التوتو: خسارة للوحدة كفر قاسم أمام هـ. رمات غان

كأس التوتو: خسارة للوحدة كفر قاسم أمام هـ. رمات غان

كأس التوتو: خسارة للوحدة كفر قاسم أمام هـ. رمات غان

كأس التوتو: خسارة للوحدة كفر قاسم أمام هـ. رمات غان

كأس التوتو: خسارة للوحدة كفر قاسم أمام هـ. رمات غان

كأس التوتو: خسارة للوحدة كفر قاسم أمام هـ. رمات غان

من عرب 48

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