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هـ. أم الفحم يقصي أبناء اللد من كأس التوتو

تاريخ النشر: 05/08/2019 - 22:48

هـ. أم الفحم يقصي أبناء اللد من كأس التوتو
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

حقق فريق هبوعيل أم الفحم الفوز في المباراة التي استضاف فيها شقيقه، أبناء اللد، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس التوتو للدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "رمات غان" بسبب عدم المصادقة على استاد "السلام" في أم الفحم، وسط حضور المئات من مشجعي الفريقين.

وقد أسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًأ 0-0، حيث وصل كلا الطرفين إلى فرص تهديفية عديدة إلا أي منهما لم ينجح بزيارة شباك الآخر طوال الـ45 دقيقة الأولى.

وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن الفريق الفحماوي من حسم المباراة لصالحه بعدما هز شباك الفريق اللداوي مرتين عن طريق اللاعب عبد جبارين.

وبهذا الفوز، رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة، في حين بقي رصيد أبناء اللد خاليا من النقاط.

وتبقى أمام الفريق الفحماوي مباراة واحدة أمام متصدر المجموعة، هبوعيل رمات غان، والتي ستقرر نتيجتها فيما إذا سيصعد إلى الدور ربع النهائي من المسابقة علمًا أنه يبتعد عن صاحب المركز الثالث، الوحدة كفر قاسم، بفارق 3 نقاط.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#هبوعيل أم الفحم
#كأس التوتو
#أبناء اللد
#الدرجة الممتازة

من عرب 48

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