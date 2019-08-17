  2. رياضة
  3. رياضة محلية

تحت شعار "طنطور إلنا": كرة القدم تعود مجددا إلى جديدة المكر

تاريخ النشر: 17/08/2019 - 22:08

تحت شعار "طنطور إلنا": كرة القدم تعود مجددا إلى جديدة المكر
فريق أبناء جديدة المكر (تصوير: ياسر واكد)
عرب ٤٨

باشر فريق أبناء جديدة المكر، اليوم السبت، تدريباته على أرضية الملعب البلدي استعدادا لخوض غمار الموسم الكروي 2019-2020 ضمن دوري الدرجة الثالثة، وذلك بمشاركة العشرات من جماهير البلدة.

وتحت شعار "طنطور إلنا" قام المجلس المحلي بمساعدة كادر من الإداريين والمهنيين بتسجيل الفريق لدى الاتحاد العام لكرة القدم، والذي سيضم بين صفوفه كوكبة من لاعبي البلدة منهم من داست أقدامهم ملاعب كبيرة في البلاد، وذلك تحت قيادة المدرب هاني إرشيد الذي قاد فرقا عديدة في الدوريات المحلية المختلفة.

وقد تبوأت كرة القدم في جديدة المكر بالسابق الأماكن الأولى من الدرجة القطرية آنذاك، وكانت على مدار سنوات عدة من أفضل الفرق العربية في البلاد كما جمعت جماهير غفيرة من مختلف القرى المجاورة على الملعب البلدي، وقد عانت من وقف الفعاليات لمدة زادت عن العشر سنوات بسبب أزمات تنظيمية واقتصادية.

وبدوره، أكد رئيس مجلس محلي جديدة المكر، المهندس سهيل ملحم، أن "الهدف من تسجيل فريق موحد للبلدين باسم أبناء جديدة المكر لا يقتصر على الرياضة وحسب، إنما يحوي في طياته أهدافا أخرى اجتماعية مثل احتواء شباب البلد تحت إطار واحد ولم شمل البلدة وجعلها قلبا وقالبا معا في ظل آفة العنف المستشرية والتي عانت منها البلدة على مدار سنوات، بالإضافة إلى قضية الأرض والمسكن التي أخذت حصة الأسد من طاقات السكان وأثرت بشكل جذري على ملامح وهوية البلدة الواقعة في الجليل الغربي".

المهندس سهيل ملحم

وأضاف "بعد أن احتلت جديدة المكر العناوين الرئيسية في ظل مخطط المدينة العربية المزعومة على أراضي طنطور "مدينة طنطور"، وأصبحت جزءا من هوية القرية السياسية، قرر طاقم الإدارة إضافة قضية الأرض والمسكن إلى رسالة الفريق وفي تصميم الشعار حيث أضيفت شجرة الزيتون التي تستخدم لمقاومة المخطط وتحتها أبناء جديدة المكر من أجل استمرار الرسالة التي تقوم لا لسلب الأراضي ولا لسياسة الغيتو في القرى العربية".

وأوضح "عملنا على اختيار الشعار قرابة الشهر، وقد اتفقنا على وضع قضية أرض طنطور ضمن التصميم والتي تشكل الجزء الأكبر من ملامح هذه البلدة وقضيتها المركزية التي تمتزج أيضًا مع كرة القدم، ولذلك قررنا وضع شجرة الزيتون في مركز الشعار وفي صميم الرياضة وبذلك لا نستثني قضية الأرض والمسكن من رسالتنا الكروية أيضًا".

وختم ملحم بالقول إنه "الميزانيات والدعم موجود وقيادة الفريق تقع على عاتق طاقم مهني ونتوقع من كادر اللاعبين النتائج الإيجابية والتألق".

ومن جهته، أشار إداري الفريق، عفيف الحاج، إلى أن "الفريق له أهداف أبعد من رياضة كرة القدم من ضمنها النهوض بالقضايا الحارقة التي تعاني منها البلدة، أسماها قضية أرض طنطور وقضايا العنف المستشرية، حيث أضيفت إلى الشعار الأيادي المتصافحة المعبرة عن وحدة البلد والفريق الواحد والزيتونة الخضراء التي ترمز إلى قضية الأرض والمسكن".

وعلى الصعيد المهني، جرت المصادقة مؤخرا على الملعب البلدي في جديدة المكر ليكون بيت الفريق للموسم الكروي القادم وذلك بعدما أنجزت بعض التعديلات لتتوافق مع متطلبات الأمن والأمان حيث أنه بات بكامل جهوزيته لاستقبال أهل البلد والجمهور الواسع في مباريات الدوري".

وفيما يخص الدعم المادي، قال نائب رئيس المجلس المحلي، عبيد عبيد، إنه "في بداية السنة المالية خصصنا ميزانية تقارب 400 ألف شيكل للرياضة والتي تكرس بمعظمها لكرة القدم، ولكنني متأكد أننا سنحصل على موارد اقتصادية أخرى بالإضافة إلى دعم أهل البلد والتبرعات".

المدرب هاني إرشيد

أما مدرب الفريق، هاني إرشيد فذكر قائلا "التطلعات في البداية هي جمع اللاعبين ووضع أقدامنا بالشكل الصحيح على أرضية الملعب ومن ثم النظر نحو المنافسة على الارتقاء".

وقد برز ضمن كادر لاعبي الفريق، نجم الكرة السابق أدهم حمود الذي لعب بصفوف أبناء سخنين في الدرجة العليا وشارك في مباريات ضمن البطولات الأوروبية للمحترفين، بحيث سيشكل قيمة إضافية وسيقود الفريق في مباريات الموسم القادم كما سيضع بصمته الكروية ضمن كادر متنوع يجمع لاعبين من فئات عمرية مختلفة، وفي حديث له قال إنه "سيدعم الفريق معنويا سعيًا نحو المساهمة في إعادة كرة القدم مجددا إلى البلدة بعد غياب طويل، مؤكدا على دوره في ضبط الفريق داخل الملعب والتأثير على اللاعبين الواعدين الذين سيقودون الفريق في المستقبل".


#أبناء جديدة المكر
#سهيل ملحم
#هاني إرشيد
#كرة القدم
#طنطور إلنا
#جديدة المكر
#رياضة
#الدرجة الثالثة

تحت شعار "طنطور إلنا": كرة القدم تعود مجددا إلى جديدة المكر

تحت شعار "طنطور إلنا": كرة القدم تعود مجددا إلى جديدة المكر

تحت شعار "طنطور إلنا": كرة القدم تعود مجددا إلى جديدة المكر

تحت شعار "طنطور إلنا": كرة القدم تعود مجددا إلى جديدة المكر

تحت شعار "طنطور إلنا": كرة القدم تعود مجددا إلى جديدة المكر

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ريال مدريد يفتتح الدوري بالفوز على سيلتا فيغو
ريال مدريد يفتتح الدوري بالفوز على سيلتا فيغو

2019-08-17

ليفربول يفوز على ساوثهامبتون بعقر داره
ليفربول يفوز على ساوثهامبتون بعقر داره

2019-08-17

آرسنال يهزم بيرنلي بهدفين مقابل هدف
آرسنال يهزم بيرنلي بهدفين مقابل هدف

2019-08-17

الأكثر قراءة

القدس: استشهاد فتى برصاص الاحتلال وإصابة آخر بجراح حرجة

القدس: استشهاد فتى برصاص الاحتلال وإصابة آخر بجراح حرجة

2019-08-16
شهيد وإصابة مستوطنين بعملية دهس جنوب بيت لحم

شهيد وإصابة مستوطنين بعملية دهس جنوب بيت لحم

2019-08-16
رغم حزنها لإلغاء الزيارة.. الجدّة طليب تؤيد موقف حفيدتها

رغم حزنها لإلغاء الزيارة.. الجدّة طليب تؤيد موقف حفيدتها

2019-08-16
إسرائيل تُصادق على زيارة عضو الكونغرس طليب للضفة المُحتلّة

إسرائيل تُصادق على زيارة عضو الكونغرس طليب للضفة المُحتلّة

2019-08-16
برشلونة يستخدم ورقة جديدة لاستعادة نيمار

برشلونة يستخدم ورقة جديدة لاستعادة نيمار

2019-08-16