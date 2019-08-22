أبناء سخنين يستهل الدوري بالفوز على هـ. أم الفحم

افتتح فريق اتحاد أبناء سخنين مبارياته بدوري الدرجة الممتازة، بالفوز على شقيقه هبوعيل أم الفحم بثلاثية مقابل هدفين للأخير، مساء اليوم الخميس.

واستضاف الفريق الفحماوي المباراة على أرضية ملعب العفولة، وسط حضور المئات من جمهور الفريقين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيًا بهدفين لكل منهما، حيث افتتح الفريق الفحماوي باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب دوفيف غباي في الدقيقة الثالثة، ثم في الدقيقة 9 جاء الرد سريعا من طرف الفريق السخنيني بهدف التعادل الذي سجله اللاعب أسامة خلايلة، بعدها أضاف اللاعب إيهاب غنايم الهدف الثاني لأبناء سخنين في الدقيقة 29، وفي الدقيقة 36 اقتنص اللاعب دوفيف غباي هدف التعادل لصالح هبوعيل أم الفحم.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 حسم اللاعب مردخاي مالكا المباراة بهدف ثالث لصالح الفريق السخنيني.

وبهذا الفوز حصد اتحاد أبناء سخنين النقاط الكاملة في مستهل مبارياته بالدوري، وهو يسعى للاستمرارية بالانتصارات من أجل العودة إلى الدرجة العليا مع نهاية الموسم.

هذا، وسيستضيف الفريق السخنيني في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل كتمون القدس يوم 2 أيلول/سبتمبر القادم، في حين سيحل الفريق الفحماوي ضيفا على هبوعيل رمات غان مطلع الشهر المقبل.