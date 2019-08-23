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أبناء اللد يهزم أخاء الناصرة في افتتاحية الدوري

تاريخ النشر: 23/08/2019 - 00:09

أبناء اللد يهزم أخاء الناصرة في افتتاحية الدوري
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨

ألحق فريق أبناء اللد الخسارة بشقيقه أخاء الناصرة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن افتتاحية مباريات دوري الدرجة الممتازة للموسم الكروي 2019-2020.

واستضاف الفريق النصراوي المباراة على أرضية استاد عكا، وسط حضور العشرات من مشجعي الفريقين.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق اللداوي بهدف أحرزه اللاعب وائل مريسات بعد مرور 13 دقيقة على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 68 عزز اللاعب عبد النجيب يوسف تفوق أبناء اللد بهدف ثان، ثم في الدقيقة 83 سجل اللاعب أيهم إبداح الهدف الوحيد لأخاء الناصرة.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب أخاء الناصرة، عاهد عزام، بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 53.

وبهذا الفوز حصد الفريق اللداوي أول 3 نقاط له في الدوري.

هذا، وسيحل أخاء الناصرة في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل عكا يوم الخميس المقبل، في حين سيستضيف أبناء اللد هبوعيل العفولة في اليوم ذاته.


#أبناء اللد
#أخاء الناصرة
#الدرجة الممتازة

أبناء اللد يهزم أخاء الناصرة في افتتاحية الدوري

أبناء اللد يهزم أخاء الناصرة في افتتاحية الدوري

أبناء اللد يهزم أخاء الناصرة في افتتاحية الدوري

أبناء اللد يهزم أخاء الناصرة في افتتاحية الدوري

أبناء اللد يهزم أخاء الناصرة في افتتاحية الدوري

أبناء اللد يهزم أخاء الناصرة في افتتاحية الدوري

أبناء اللد يهزم أخاء الناصرة في افتتاحية الدوري

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