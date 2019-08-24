منذر خلايلة: لدينا هدف ونسعى للعودة إلى العليا

استهل فريق اتحاد أبناء سخنين مبارياته بدوري الدرجة الممتازة بالقدم اليمنى بعد فوزه على شقيقه هبوعيل أم الفحم، بثلاثية مقابل هدفين للأخير.

وسيستضيف الفريق السخنيني بمباراته المقبلة بالدوري نظيره هبوعيل كتمون القدس يوم 2 أيلول/سبتمبر الوشيك.



وبهذا الصدد، قال الناطق بلسان فريق اتحاد أبناء سخنين، منذر خلايلة، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "كان من المهم بالنسبة افتتاح الدوري بالفوز وحصد النقاط الثلاث، وقد لعبنا أمام فريق هبوعيل أم الفحم الذي قدم أداء رائعا ونحن نتمنى لهم موسما موفقا".

وأشار إلى أننا "في الفريق السخنيني لدينا هدف ونحن نسعى للعودة إلى مصاف الدرجة العليا".

وتابع أنه "ناهيك عن الدوري فقد حققنا نتائج جيدة في كأس التوتو للدرجة الممتازة، ومن هذا المنطلق نحن بحاجة للاستمرارية في تحقيق الانتصارات حتى تحقيق الصعود إلى الدرجة العليا".

وختم خلايلة بالقول إننا "نثمن عاليا حضور الجماهير ووقوفها إلى جانبنا، ونحن ندعوها لمواصلة دعمنا على مدار الموسم وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم مع نهاية الموسم".