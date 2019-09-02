خسارة أولى وبيتية لأبناء سخنين في الدوري

خسر فريق اتحاد أبناء سخنين مباراته البيتية أمام هبوعيل كتمون القدس بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن ختام أحداث الجولة الثانية من دوري الدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق السخنيني المباراة في ملعبه البيتي استاد "الدوحة" بعد المصادقة عليه من قبل الجهات المسؤولة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدفين نظيفين، حيث جاء الأول مبكرا من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق المباراة، ثم الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 75 حسم الفريق الخصم المباراة لصالحه بهدف ثالث، وفي الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع أحرز اللاعب أسامة خلايلة هدف الفريق السخنيني الوحيد.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد اتحاد أبناء سخنين عند 3 نقاط وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته القادمة بالدوري ضيفا على مكابي بيتح تيكفا يوم الإثنين المقبل.