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كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

تاريخ النشر: 07/09/2019 - 20:55

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟
من الحصة التدريبية الأخيرة، مساء اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨

أتم فريق أخاء الناصرة استعداده لمباراته الخارجية المرتقبة أمام هبوعيل العفولة والمقررة يوم غد، الأحد، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق النصراوي المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد نقطة واحدة بعدما خسر مباراة وتعادل في أخرى.


وقال مدير أخاء الناصرة، أحمد جابر، في حديث لـ"عرب 48"، أن "الفريق أتم استعداده لمباراة الغد بالشكل المطلوب، وهناك أجواء رائعة في معسكر الفريق وقد قمنا بضم لاعبين جدد حتى يكونا بخدمة المدرب لمباراة الغد".

وأضاف أن "ما ينقصنا هو تحقيق الفوز في مباراة الغد، وكلنا أمل بأن نتمكن من تخطي هبوعيل العفولة في عقر داره والعودة غدا بالنقاط الثلاث".

وذكر مدرب الفريق النصراوي، وسام خليلية، لـ"عرب 48"، أننا "مستعدين لخوض مباراة الغد، ونحن ندرك مدى أهمية المباراة أمام هبوعيل العفولة".

ورأى أن "كافة الأمور متاحة أمامنا من أجل تحقيق الفوز الأول في الدوري هذا الموسم، وكلي ثقة باللاعبين سعيًا نحو تحقيق هذه المهمة".

وختم خليلية بالقول "على الصعيد الشخصي جاهز لقيادة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، وما يهمني هو تقديم كل ما بوسعي حتى يشرف الفريق المجتمع العربي".

ومن جانبه، اعتبر كابتن أخاء الناصرة، علي خطيب، لـ"عرب 48"، أن "تكون قائدا لفريق ليست بالمهمة السهلة، إنما مسؤولية كبيرة جدا وأنا آمل أن أكون عند حسن ظن الإدارة والجماهير واللاعبين سعيًا نحو تحقيق نتائج إيجابية للفريق".

وأنهى خطيب بالقول "أدعو الجماهير لدعمنا على مدار الموسم ومرافقتنا غدا لمباراة العفولة كونهم اللاعب رقم 12، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم ونعود بالنقاط الثلاث".


#أخاء الناصرة
#هبوعيل العفولة
#أحمد جابر
#وسام خليلية
#علي خطيب
#الدرجة الممتازة

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

كيف يستعد أخاء الناصرة لملاقاة هـ. العفولة؟

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