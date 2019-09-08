أبناء اللد يخسر خارجيا أمام هـ. رمات هشارون

خسر فريق أبناء اللد مباراته الخارجية أمام هبوعيل رمات هشارون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدف أحرزه في الدقيقة 38.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 76 أضاف هبوعيل رمات هشارون هدفه الثاني، وفي الدقيقة 86 سجل اللاعب محمد الزبارقة هدف أبناء اللد الوحيد، وفي الدقيقة 88 حسم الفريق الخصم المباراة لصالحه بهدف ثالث.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق اللداوي عند 6 نقاط وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف أبناء اللد في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل أشكلون يوم 16 من الشهر الجاري.