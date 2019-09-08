أخاء الناصرة يتعادل أمام هـ. العفولة بالوقت القاتل

عاد فريق أخاء الناصرة بنقطة من مباراته الخارجية أمام هبوعيل العفولة بعد افتراقهما بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد العفولة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه في الدقيقة 21، ثم خلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع أدرك اللاعب علي خطيب هدف التعادل للفريق النصراوي.

وبهذا التعادل حصد أخاء الناصرة نقطته الثانية في الدوري وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل نوف هجليل (نتسيرت عيليت) يوم الخميس القادم.