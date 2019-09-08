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مدرب أخاء إكسال: نسعى لتثبيت أقدامنا مبكرا في الدوري

تاريخ النشر: 08/09/2019 - 20:54

مدرب أخاء إكسال: نسعى لتثبيت أقدامنا مبكرا في الدوري
المدرب أمير راضي
عرب ٤٨

استهل فريق أخاء إكسال مبارياته بالموسم الكروي الجديد 2019-2020، بالقدم اليمنى بعد الفوز على هبوعيل طيرات هكرمل برباعية مقابل هدفين ضمن دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

ويسعى الفريق الكسلاوي لإنهاء الموسم في مركز متقدم وتثبيت أقدامه مبكرا في الدوري.

وفي هذا الصدد، قال مدرب أخاء إكسال، أمير راضي، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "افتتحنا الدوري بالقدم اليمنى، وقد استحقينا الفوز وكانت لنا انطلاقة قوية على حساب هبوعيل طيرات هكرمل، وبدورنا نسعى للاستمرارية في مسار الانتصارات".

وأضاف أننا "نسعى لتقديم كرة قدم تليق بالفريق والكادر الموجود، وبدورنا سنحترم الفرق المنافسة لنا وكذلك الأمر بالعكس".

وأشار إلى أن "الفريق يهدف لإنهاء الموسم في مركز متقدم، وفي عالم كرة القدم لا شيء مستحيل وما يهمنا هو تثبيت أقدامنا مبكرا في الدوري لموسم آخر".

وختم راضي بالقول إن "أخاء إكسال ستكون له كلمة في الدرجة الثانية، ومن هنا أدعو الجماهير لدعمنا ومرافقتنا على مدار الموسم وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظن الجميع".


#أمير راضي
#أخاء إكسال
#الدرجة الثانية

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