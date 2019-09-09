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مدرب هـ. البعينة: حققنا بداية قوية ونهدف للصعود

تاريخ النشر: 09/09/2019 - 18:27

مدرب هـ. البعينة: حققنا بداية قوية ونهدف للصعود
المدرب هشام زعبي
عرب ٤٨

حقق فريق هبوعيل البعينة بداية قوية بعد فوزه في مباراته الافتتاحية على أبناء بأربعة أهداف نظيفة، ضمن دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

ويسعى هبوعيل البعينة هذا الموسم للمنافسة على حصد بطاقة الصعود إلى مستوى الدرجة الأولى.

وقال مدرب هبوعيل البعينة، هشام زعبي، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الفريق حقق بداية قوية بدون شك، وكان من المهم بالنسبة لنا الفوز وافتتاح الدوري بالقدم اليمنى".

وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام الأخوة يركا، ونحن نستعد حاليا لها وكلنا أمل بأن نواصل تحقيق النتائج الإيجابية والعودة بالنقاط الثلاث".

وأشار إلى أن "هدفنا هو المنافسة على حصد بطاقة الصعود لمستوى الدرجة الأولى، وأنا أرى بأن كافة الظروف مهيأة لدينا من أجل تحقيق الهدف مع نهاية الموسم الكروي مع إدراكنا بأنه ستكون منافسة شديدة على الصعود".

وختم زعبي بالقول "من هنا أدعو الجماهير للالتفاف من حول الفريق ودعمه على مدار الموسم، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في نهاية المطاف".


#هبوعيل البعينة
#هشام زعبي
#الدرجة الثانية
#الدرجة الأولى

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