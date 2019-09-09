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هـ. أم الفحم يتعادل والإدارة تفك ارتباطها بالمدرب

تاريخ النشر: 09/09/2019 - 22:49

هـ. أم الفحم يتعادل والإدارة تفك ارتباطها بالمدرب
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨

تعادل فريق هبوعيل أم الفحم في مباراته أمام بيتار تل أبيب بات يام بدون أهداف، ضمن ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق الفحماوي المباراة على استاد العفولة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها محاولات عديدة من قبل الفريق الفحماوي لإحراز الأهداف، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي فرصة إلى داخل شباك الفريق الخصم.

وبهذا التعادل حصد هبوعيل أم الفحم نقطته الأولى في الدوري بعد خسارتين متتاليتين، وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق الفحماوي في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل بيتح تيكفا يوم الاثنين القادم.

ومن جانبها، أعلنت إدارة هبوعيل أم الفحم عن فك ارتباطها بالمدرب، شمعون هداري، عقب النتائج السلبية للفريق بمستهل مبارياته بالدوري.


#هبوعيل أم الفحم
#الدرجة الممتازة
#شمعون هداري

هـ. أم الفحم يتعادل والإدارة تفك ارتباطها بالمدرب

هـ. أم الفحم يتعادل والإدارة تفك ارتباطها بالمدرب

هـ. أم الفحم يتعادل والإدارة تفك ارتباطها بالمدرب

هـ. أم الفحم يتعادل والإدارة تفك ارتباطها بالمدرب

هـ. أم الفحم يتعادل والإدارة تفك ارتباطها بالمدرب

هـ. أم الفحم يتعادل والإدارة تفك ارتباطها بالمدرب

هـ. أم الفحم يتعادل والإدارة تفك ارتباطها بالمدرب

هـ. أم الفحم يتعادل والإدارة تفك ارتباطها بالمدرب

هـ. أم الفحم يتعادل والإدارة تفك ارتباطها بالمدرب

هـ. أم الفحم يتعادل والإدارة تفك ارتباطها بالمدرب

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