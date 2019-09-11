أبناء سخنين يحدد موعد عودة لاعبه مغربي

أعلن فريق اتحاد أبناء سخنين عن عودة اللاعب، ساري فلاح، للعب بصفوفه بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

ولعب فلاح على مدار المواسم الماضية بصفوف الفريق السخنيني بالدرجة العليا، وقد كان لاعبا مركزيا وأساسيا في تشكيلة الفريق.

وتطرقت إدارة فريق اتحاد أبناء سخنين إلى حالة اللاعب فراس مغربي، بالقول إن "اللاعب يتقدم بشكل جيد من ناحية اللياقة البدنية وهناك تفاؤل كبير بشأن عودته للعب في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الوشيك".

ويغيب مغربي عن الملاعب منذ الموسم الماضي بعد تعرضه لإصابة أجبرته على الخضوع لعملية جراحية.

وينافس اتحاد أبناء سخنين هذا الموسم على العودة والصعود إلى مستوى الدرجة العليا بعد هبوطه منها مع نهاية الموسم الماضي.

ويحتل الفريق السخنيني المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات حيث فاز في واحدة وخسر وتعادل في مثلها.

هذا، وسيستضيف اتحاد أبناء سخنين في مباراته المقبلة شقيقه الوحدة كفر قاسم يوم الاثنين المقبل.