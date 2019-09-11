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مدرب الوحدة كفر قاسم: نفتقد للحظ ونبحث عن الفوز الأول

تاريخ النشر: 11/09/2019 - 18:56

مدرب الوحدة كفر قاسم: نفتقد للحظ ونبحث عن الفوز الأول
المدرب إسماعيل عامر
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

يبحث فريق الوحدة كفر قاسم عن تحقيق فوزه الأول في دوري الدرجة الممتازة، بعد تعادله في مباراتين وخسارته بأخرى مع انطلاق الدوري.

ويستعد الفريق القسماوي لمباراته الخارجية المقبلة أمام شقيقه اتحاد أبناء سخنين يوم الاثنين المقبل.

وبهذا الصدد، قال مدرب الوحدة كفر قاسم، إسماعيل عامر، في حديث لـ"عرب 48"، إن "هذا الدوري مجنون وكل فريق مرشح للفوز على الآخر، ومن ناحيتنا كنا نستحق 6 نقاط على الأقل من أصل 9 نقاط إلا أننا افتقدنا للحظ في المباريات السابقة".

وأكد أنه "بدون شك لدينا فريق قوي والنتائج التي حققناها لا تعكس الأداء الذي قدمناه، وأنا ألوم الحظ سيما وأن هناك إشادة بفريقنا واعتباره من أفضل الفرق في الدوري من حيث الأداء الذي نقدمه على أرضية الملعب".

وتابع أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام اتحاد أبناء سخنين، ونحن نبحث عن تحقيق فوزنا الأول حتى نعزز من معنويات وثقة اللاعبين".

وأشار إلى أن "هدفنا هو المنافسة على احتلال مركز في وسط لائحة الدوري وعدم التخبط في صراع البقاء، ونحن على ثقة بإمكانياتنا والكادر الموجود سعيًا نحو تحقيق هذا الهدف رغم افتقارنا لملعب بيتي".

وختم عامر بالقول "من هنا أدعو الجماهير للتحلي بالصبر ومواصلة دعم الفريق واللاعبين سيما وأن المشوار لا زال في بدايته، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".


#الوحدة كفر قاسم
#إسماعيل عامر
#الدرجة الممتازة

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