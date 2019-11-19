مفاجأة: أبناء سخنين يستغني عن خدمات الكابتن خلايلة

في خطوة مفاجئة، أبلغت إدارة فريق الدرجة الممتازة، اتحاد أبناء سخنين، كابتن الفريق خالد خلايلة بأنه لن يكون ضمن حسابات الطاقم المهني.

وعلم أن خلايلة، سيرحل عن صفوف الفريق السخنيني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة والمقررة في شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

ويعتبر خلايلة (36 عاما) من أبرز وأقدم لاعبي اتحاد أبناء سخنين، حيث أمضى بين صفوف فريقه الأم 19 عاما وقد ارتدى قميصه في أكثر من 480 مباراة.

وشهدت مسيرة اللاعب خالد خلايلة مع اتحاد أبناء سخنين، نجاحات وإنجازات عديدة أبرزها المساهمة في الصعود التاريخي للفريق إلى الدرجة العليا في موسم 2002-2003 والتتويج بكأس الدولة في موسم 2003-2004.

وتأتي خطوة الاستغناء عن خدمات الكابتن خالد خلايلة، ضمن مساعي إدارة الفريق السخنيني والطاقم المهني لتحرير عدد من اللاعبين مقابل ضم آخرين في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقد أثارت هذه الخطوة جدلا وغضبا بين صفوف جماهير الأحمر السخنيني، الذين سبق وأن طالبوا إدارة الفريق بالاستقالة في أعقاب الهبوط إلى الدرجة الممتازة وفي ظل تراجع مستواه وعدم تحقيق النتائج المرجوة.

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب اللاعب، خالد خلايلة، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك، وبدورنا سنقوم بنشر أقواله فور ورودها إلينا.