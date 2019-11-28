لأسباب سياسية: الشرطة تغلق ملعب الجديدة قبل مباراة صفد

قررت مركزية الشرطة في منطقة عكا إغلاق الملعب البلدي في قرية الجديدة قبل المباراة المرتقبة بين الفريق المضيف أبناء الجديدة المكر وهبوعيل صفد والمرتقبة غداً الجمعة في الساعة الثالثة.

وقالت إدارة الجديدة المكر في تعقيبها أن "الشرطة فرضت قيود قاسية قبل المباراة حيث طالبت المجلس المحلي وإدارة الفريق بانتداب 40 حارس و10 رجال شرطة كما وطالبت الفريق بتحديد كمية المشجعين في المدرجات ل 500 فقط، وذلك بعد أن وصلت معلومات للشرطة مفادها أن أكثر من 1000 مشجع سيحضرون المباراة".

من جهته قال المهندس عبيد عبيد، نائب رئيس المجلس المحلي جديدة المكر، "الشرطة وعلى الرغم من الموافقة على هذه الشروط قررت إغلاق الملعب بحجة عدم الجهوزية الأمنية على الرغم من المصادقة عليه قبل بداية الموسم الكروي وتجهيزه بكامل الوسائل الأمنية التي تتيح استضافة المباريات على أرضه حيث استضاف حتى الآن 3 مباريات ضمن دوري الدرجة الثالثة".

ويضيف عبيد: "شخصياً توجهت إلى إدارة فريق صفد لكي نساعدهم بتقديم موعد المباراة إلى الساعة 13:00 بدلا من موعدها المحدد للساعة 14:45 حيث يبدأ توقيت يوم السبت في الساعة 16:01 وذلك ولكي يتسنى لكادر فريق صفد إنهاء المباراة قبل دخول يوم السبت".

ويقول عبيد "بعد استشاره الإدارة وافقنا على هذا الطلب على الرغم من صعوبة القرار وضيق المساحة الزمنية للتحضيرات، إلى أن الشرطة أصرت على إغلاق الملعب وتأجيل المباراة على الرغم من الالتزام بالقيود القاسية التي فرضت علينا".

ويشير عبيد إلى أن أسباب إغلاق الملعب سببها واضح؛ وهو تعاون بين الشرطة وبلدية صفد لكي تتيح للفريق وكادره بالالتزام بمواعيد يوم السبت.

وفي بيانه قال رئيس المجلس المحلي المهندس سهيل ملحم: "تصرف وسلوك الشرطة هو تصرف انفرادي متسرع وغير عقلاني اتخذ بدون تروي وبدون مشاورتنا،

إذ لا يجوز اتخاذ القرار وإعلانه ومن ثم إعلامنا في ذلك"

ويضيف ملحم: "كنت أتمني من الشرطة أن تدعو الإدارة والسلطة المحلية- والتي ترى بالشرطة شريك في فرض النظام بالفترة الأخيرة، للتباحث في هذه المسألة".

وصف ملحم القرار أنه "يحوي الكثير من الإجحاف بحق جديدة المكر وبحق فريق أبناء جديدة المكر وهذا القرار هو بمثابة ضربة قاضية للرياضة بجديدة المكر وللآمال والتطلعات الكروية في الارتقاء إلى الدرجة الثانية، أذ أن هذه المباراة هي مباراة مصيرية وسيكون لها تبعات على استمرارية الدوري".

واختتم ملحم حديثه بأن "جديدة المكر على الخارطة الرياضية الكروية من جديد وبجدارة وأتمنى أن تحترم الشرطة ذلك".

ويذكر أن فريق الجديدة المكر التأم مجدداً بعد اختفاء دام اكثر من 10 سنوات عن ملاعب كرة القدم، حيث يلقا نجاحا وترحيباً وتشجيعاً من كافة أبناء البلد، وتشهد مدرجاته آلاف المشجعين في جميع المباريات داخل وخارج ارضه.

أما شرطة إسرائيل فتتجاهل حتى الآن توجهاتنا للتعقيب على الموضوع.