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الوحدة كفر قاسم يزحف إلى القمة بفوز خارجي ثمين

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 18:25

الوحدة كفر قاسم يزحف إلى القمة بفوز خارجي ثمين
صور من المباراة
عرب ٤٨

أحدث فريق الوحدة كفر قاسم، المنقلب بفوزه على مضيفه هبوعيل كتمون القدس بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "تيدي" في القدس، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق المضيف باب التسجيل في الدقيقة 21، ثم في الدقيقة 45 جاء هدف ذاتي في شباك هبوعيل كتمون القدس ليمنح الوحدة كفر قاسم هدف التعادل.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 79 حسم الفريق القسماوي المباراة لصالحه بهدف ثان من توقيع اللاعب، أحمد دراوشة.

وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق القسماوي في مباراته المقبلة ضيفا على مكابي بيتح تيكفا يوم الجمعة القادم.


#الوحدة كفر قاسم
#الدرجة الممتازة

الوحدة كفر قاسم يزحف إلى القمة بفوز خارجي ثمين

الوحدة كفر قاسم يزحف إلى القمة بفوز خارجي ثمين

الوحدة كفر قاسم يزحف إلى القمة بفوز خارجي ثمين

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