نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجة الممتازة والدرجات الدنيا.
الدرجة الممتازة (الجولة 13)
مكابي بيتح تيكفا (2-0) أخاء الناصرة
هبوعيل كتمون القدس (1-2) الوحدة كفر قاسم
هبوعيل رمات غان (4-0) أبناء اللد
الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 10)
مكابي يافا (1-1) شمشون كفر قاسم
الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 10)
النادي الرياضي حيفا (1-0) هبوعيل إكسال
النادي الرياضي الطيرة (1-0) مكابي تسور شالوم
هبوعيل هرتسليا (0-2) مكابي طمرة
هبوعيل كفر كنا (1-1) عيروني طبرية
هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (3-0) النادي الرياضي دبورية
الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 11)
شمشون تل أبيب (2-0) شمشون أبناء الطيبة
أبناء يافا (0-4) شباب الطيبة
هبوعيل قلنسوة (2-0) عوتسماة حولون
هبوعيل كفر قاسم (2-0) هبوعيل كفر برا
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 11)
أبناء كابول (2-1) بيتار نهريا
أخاء عكا (1-0) شباب سخنين
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 11)
النادي الرياضي بردس حنا (5-2) اتحاد أبناء باقة
أخاء إكسال (0-4) هبوعيل بيت شان
عيروني نيشر (1-0) مكابي عرب النجيدات
هبوعيل رموت منشيه (2-2) مكابي أم الفحم
الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 8)
اتحاد أبناء كفر سميع (3-0) هبوعيل شلومي
الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 8)
شباب طرعان (2-3) الأهلي طمرة
الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 10)
هبوعيل رهط (1-2) مكابي ديمونا
الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 8)
هبوعيل البطوف (0-1) النادي الرياضي كفر كما
الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 10)
مكابي عسفيا (0-3) هبوعيل كريات يام
الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 10)
نادي كرة قدم كفر قاسم (0-8) سبورتينغ تل أبيب
هبوعيل أورنيت (7-1) هبوعيل جلجولية
بني هرتسليا (0-4) شباب الطيرة
بني رعنانا (4-1) أبناء الطيرة
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