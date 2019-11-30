جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن مختلف الدرجات الدنيا في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجتين الثانية والثالثة.

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 11)

هبوعيل البعينة (2-1) أبناء طوبا

أبناء الجولان والجليل (0-2) الأخوة كفر مندا

شباب طمرة (2-1) أبناء بئر المكسور

النهضة الناصرة (0-0) شباب كفر كنا

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 11)

اتحاد أبناء جت (2-0) أبناء مصمص

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى

أبناء دير الأسد (1-6) هبوعيل كرميئيل

الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 8)

مكابي بسمة طبعون (1-3) أبناء شفاعمرو

بيتار كفر كنا (1-2) هبوعيل عرابة

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 10)

شباب اللقية (1-1) مكابي حورة

شباب الهواشلة (1-3) هبوعيل شقيب السلام

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 10)

شباب حيفا (1-2) أبناء جسر الزرقاء