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نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجتين الثانية والثالثة

تاريخ النشر: 30/11/2019 - 20:31

نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجتين الثانية والثالثة
من مباراة النهضة الناصرة وشباب كفر كنا
عرب ٤٨

جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن مختلف الدرجات الدنيا في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجتين الثانية والثالثة.

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 11)

هبوعيل البعينة (2-1) أبناء طوبا

أبناء الجولان والجليل (0-2) الأخوة كفر مندا

شباب طمرة (2-1) أبناء بئر المكسور

النهضة الناصرة (0-0) شباب كفر كنا

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 11)

اتحاد أبناء جت (2-0) أبناء مصمص

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى

أبناء دير الأسد (1-6) هبوعيل كرميئيل

الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 8)

مكابي بسمة طبعون (1-3) أبناء شفاعمرو

بيتار كفر كنا (1-2) هبوعيل عرابة

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 10)

شباب اللقية (1-1) مكابي حورة

شباب الهواشلة (1-3) هبوعيل شقيب السلام

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 10)

شباب حيفا (1-2) أبناء جسر الزرقاء


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