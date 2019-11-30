جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن مختلف الدرجات الدنيا في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجتين الثانية والثالثة.
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 11)
هبوعيل البعينة (2-1) أبناء طوبا
أبناء الجولان والجليل (0-2) الأخوة كفر مندا
شباب طمرة (2-1) أبناء بئر المكسور
النهضة الناصرة (0-0) شباب كفر كنا
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 11)
اتحاد أبناء جت (2-0) أبناء مصمص
الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى
أبناء دير الأسد (1-6) هبوعيل كرميئيل
الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 8)
مكابي بسمة طبعون (1-3) أبناء شفاعمرو
بيتار كفر كنا (1-2) هبوعيل عرابة
الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 10)
شباب اللقية (1-1) مكابي حورة
شباب الهواشلة (1-3) هبوعيل شقيب السلام
الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 10)
شباب حيفا (1-2) أبناء جسر الزرقاء
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