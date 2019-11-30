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هـ. أم الفحم يعلق تدريباته بسبب عدم جاهزية الملعب

تاريخ النشر: 30/11/2019 - 20:52

هـ. أم الفحم يعلق تدريباته بسبب عدم جاهزية الملعب
من احتجاج الجمهور الفحماوي
عرب ٤٨

أعلنت إدارة فريق الدرجة الممتازة، هبوعيل أم الفحم، عن تعليق التدريبات حتى إشعار آخر بسبب عدم جاهزية ملعب التدريبات.

وجاء على لسان الناطق باسم الفريق، المحامي باسل جبارين "قمنا بتعليق التدريبات حتى إشعار آخر، بسبب عدم إيفاء البلدية بوعوداتها تجاه الفريق، بالإضافة إلى عدم جاهزية ملعب التدريبات في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 60 ألف مواطن".

وفي أعقاب ذلك، خرج عدد من جمهور الفريق الفحماوي للاحتجاج في مدخل المدينة وبالقرب من البلدية، وقد أقدموا على إغلاق الشارع الرئيسي أمام حركة السير، تعبيرا عن غضبهم.

وطالب جمهور الفريق الفحماوي بتوفير ملعب يليق بالفريق كما تلبية احتياجات الفريق كونه المتنفس الوحيد لهم وللأجيال الشابة، على حد تعبيرهم.

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب من إدارة هبوعيل أم الفحم والبلدية، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك، على أن نقوم بنشرهما فور ورودهما إلينا.

 


#هبوعيل أم الفحم
#الدرجة الممتازة
#بلدية أم الفحم
#ملعب
#تدريبات

هـ. أم الفحم يعلق تدريباته بسبب عدم جاهزية الملعب

هـ. أم الفحم يعلق تدريباته بسبب عدم جاهزية الملعب

هـ. أم الفحم يعلق تدريباته بسبب عدم جاهزية الملعب

هـ. أم الفحم يعلق تدريباته بسبب عدم جاهزية الملعب

هـ. أم الفحم يعلق تدريباته بسبب عدم جاهزية الملعب

هـ. أم الفحم يعلق تدريباته بسبب عدم جاهزية الملعب

هـ. أم الفحم يعلق تدريباته بسبب عدم جاهزية الملعب

هـ. أم الفحم يعلق تدريباته بسبب عدم جاهزية الملعب

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