الوحدة كفر قاسم يفوز خارجيا على هـ. بيتح تيكفا

فاز فريق الوحدة كفر قاسم في مباراته الخارجية أمام هبوعيل بيتح تيكفا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "هموشفاة" في بيتح تيكفا، وسط حضور المئات من المشجعين.

وافتتح الفريق القسماوي باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب، يردين كوهن، بعد مرور دقيقة واحدة على بداية المباراة، ثم في الدقيقة 14 عاد اللاعب ذاته لإضافة الهدف الثاني من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 26 قلصّ الفريق الخصم النتيجة بهدفه الوحيد.

وبهذا الفوز رفع فريق الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة شقيقه أبناء اللد يوم 10 من الشهر الجاري.