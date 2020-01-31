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فوز هام لأبناء سخنين في مشوار العودة للعليا

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 18:55

فوز هام لأبناء سخنين في مشوار العودة للعليا
صور من المباراة
عرب ٤٨

حقق فريق اتحاد أبناء سخنين فوزا هاما على ضيفه هبوعيل ريشون لتسيون بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق السخنيني، اللاعب بهجت بشير، في الدقيقة 36 من عمر اللقاء بعد تسديدة صاروخية باغتت حارس مرمى الفريق الخصم.

وبهذا الفوز رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 36 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، ليقلص الفارق عن المركز الثاني المؤهل إلى الدرجة العليا لسبع نقاط.

هذا، وسيستضيف فريق أبناء سخنين في مباراته المقبلة شقيقه أخاء الناصرة يوم الجمعة القادم.

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#اتحاد أبناء سخنين
#الدرجة الممتازة
#الدوحة

فوز هام لأبناء سخنين في مشوار العودة للعليا

فوز هام لأبناء سخنين في مشوار العودة للعليا

فوز هام لأبناء سخنين في مشوار العودة للعليا

فوز هام لأبناء سخنين في مشوار العودة للعليا

فوز هام لأبناء سخنين في مشوار العودة للعليا

فوز هام لأبناء سخنين في مشوار العودة للعليا

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