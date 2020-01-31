نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 22)

أخاء الناصرة (1-0) هبوعيل أشكلون

هبوعيل بيتح تيكفا (1-2) الوحدة كفر قاسم

اتحاد أبناء سخنين (1-0) هبوعيل ريشون لتسيون

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 18)

شمشون كفر قاسم (0-0) مكابي شعراييم

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 18)

هبوعيل آسي غلبواع (1-2) أبناء زلفة

النادي الرياضي الطيرة (0-0) النادي الرياضي حيفا

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (2-0) مكابي كريات آتا

أبناء عرعرة عارة (1-0) هبوعيل إكسال

النادي الرياضي دبورية (2-2) مكابي طمرة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 20)

هبوعيل قلنسوة (2-0) هبوعيل كريات أونو

هبوعيل محنيه يهودا (1-0) شمشون أبناء الطيبة

عوتسماة حولون (0-3) هبوعيل كفر قاسم

أبناء يافا (0-0) هبوعيل كفر برا

شباب الطيبة (2-0) مكابي بيتح تيكفا

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 20)

بيتار كريات غات (0-4) عيروني كسيفة

شباب رهط (1-2) هبوعيل اللد

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 20)

مكابي معلوت ترشيحا (1-1) أبناء طوبا

بيتار نهريا (2-1) أخاء عكا

شباب سخنين (1-0) شباب كفر كنا

أبناء الجولان والجليل (2-1) شباب طمرة

أبناء كابول (1-0) النهضة الناصرة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 20)

اتحاد أبناء جت (0-1) هبوعيل رموت منشيه

أبناء مصمص (0-1) النادي الرياضي بردس حنا

هبوعيل بيت شان (2-0) اتحاد أبناء باقة

مكابي عرب النجيدات (1-1) هبوعيل طيرات هكرمل

أخاء إكسال (2-7) أبناء الرينة

مكابي نافيه شأنان (0-3) أبناء الفريديس

مكابي أم الفحم (0-1) أبناء كفر قرع

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 17)

هبوعيل نهريا (0-3) أبناء جديدة المكر

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 19)

هبوعيل شقيب السلام (4-0) عوتسماة بئر السبع

مكابي أشكلون (1-2) مكابي حورة

شباب اللقية (5-3) مكابي يروحام

عيروني بيت شيمش (5-2) هبوعيل رهط

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 19)

أبناء قلنسوة (2-6) هبوعيل كريات يام

مكابي بركاي (0-3) مكابي عسفيا

أبناء جسر الزرقاء (0-2) بيتار حيفا

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 19)

أبناء الطيرة (2-1) مكابي نتانيا

النادي الرياضي نتانيا (4-2) نادي كرة قدم كفر قاسم

هبوعيل أورنيت (0-2) شباب الطيرة

هبوعيل جلجولية (0-3) مكابي غيفعات شموئيل