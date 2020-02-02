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أبو العم: كنا بحاجة لضخ دماء جديدة في هـ. أم الفحم

تاريخ النشر: 02/02/2020 - 20:57

أبو العم: كنا بحاجة لضخ دماء جديدة في هـ. أم الفحم
أحمد أبو العم
عرب ٤٨

تعاقدت إدارة فريق الدرجة الممتازة، هبوعيل أم الفحم، مؤخرا، مع عدد من لاعبي التعزيز، مقابل الاستغناء عن خدمات عدد من اللاعبين.

ويستعد الفريق الفحماوي لخوض مباراته الخارجية أمام هبوعيل رمات هشارون غدا، الاثنين، وهو يحتل المركز الثامن حاليا بترتيب لائحة الدوري برصيد 31 نقطة.

وبهذا الصدد، قال مدير فريق هبوعيل أم الفحم، أحمد أبو العم، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "كنا بحاجة لضخ دماء جديدة لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، خصوصًا بعد لعنة الإصابات التي لاحقت عدد من اللاعبين، بحيث قمنا بتحرير لاعبين مركزيين مقابل التعاقد مع لاعبين ممتازين بدلا منهم ومن ضمنهم لاعبون عرب".

وأضاف أن "كادر الفريق بات أفضل مما كان عليه، علمًا أن سيكون هناك تحرير لاعبين آخرين مقابل جلب لاعبين بدلا منهم، وذلك سعيًا نحو الرقي بمستوى الفريق".

وأشار إلى أن "هبوعيل أم الفحم يمثل شريحة كبيرة من المجتمع العربي، وبالتالي فإن التعاقدات مع لاعبين عرب كان لها نكهة خاصة بالنسبة للجماهير، مع التأكيد على أننا لا نفرق بين لاعب وآخر".

وتابع أننا "نستعد حاليا للمباراة المفصلية أمام هبوعيل رمات هشارون، وبدورنا نسعى جاهدين من أجل تعزيز مكانتنا في البلاي أوف العلوي، وفي حال حققنا ذلك فسيكون بمثابة إنجاز بالنسبة لنا سيما وأننا بدون ملعب بيتي إلى جانب خوضنا التدريبات في البلدات المجاورة".

وختم أبو العم بالقول إن "جمهور الفريق مطالب بالتروي والالتفاف من حولنا في الخطة التي نقوم برسمها، ونحن على ثقة بأننا سنقطف ثمار ما نقوم به خلال الفترة المقبلة، ومن هنا ندعو الجماهير والبلدية ورجال الأعمال لمواصلة دعم الفريق وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#هبوعيل أم الفحم
#أحمد أبو العم
#الدرجة الممتازة

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