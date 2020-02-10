الوحدة كفر قاسم يهزم أبناء اللد وهـ. أم الفحم يخسر

حقق فريق الوحدة كفر قاسم الفوز في مباراة الديربي على شقيقه أبناء اللد بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد اللد، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق القسماوي بهدف أحرزه اللاعب عيدان شريم، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 50 عاد اللاعب نفسه لحسم المباراة بهدف ثان لصالح الوحدة كفر قاسم.

وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 37 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أبناء اللد عند 23 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

هذا، وسيحل الوحدة كفر قاسم في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل العفولة يوم الجمعة المقبل، فيما سيستضيف أبناء اللد نظيره هبوعيل عكا في اليوم نفسه.

هـ. أم الفحم يخسر بثلاثية دون مقابل

خسر فريق هبوعيل أم الفحم مباراته أمام هبوعيل أشكلون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن ختام مباريات الجولة الـ23 من الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد العفولة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الخصم بهدف أحرزه في الدقيقة 31، وخلال مجريات الشوط الثاني تلقت شباك هبوعيل أم الفحم هدفين آخرين في الدقائق 69 و89.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد هبوعيل أم الفحم عند 34 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل هبوعيل أم الفحم في مباراته القادمة ضيفا على شقيقه أخاء الناصرة يوم الجمعة الوشيك.