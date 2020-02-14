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نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

تاريخ النشر: 14/02/2020 - 20:33

نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات
من مباراة أبناء اللد (عرب 48)
عرب ٤٨

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 24)

أخاء الناصرة (0-0) هبوعيل أم الفحم

هبوعيل العفولة (1-0) الوحدة كفر قاسم

أبناء اللد (0-1) هبوعيل عكا

هبوعيل رمات غان (1-5) اتحاد أبناء سخنين

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 20)

شمشون كفر قاسم (4-0) مكابي هرتسليا

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 20)

هبوعيل كفر كنا (0-0) مكابي كريات آتا

هبوعيل آسي غلبواع (0-4) هبوعيل إكسال

النادي الرياضي الطيرة (3-1) هبوعيل مجدال هعيمك

عيروني طبرية (1-1) هبوعيل باقة الغربية

أبناء عرعرة عارة (0-0) مكابي طمرة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 22)

هبوعيل قلنسوة (3-1) مكابي بيتح تيكفا

شمشون أبناء الطيبة 1-1) هبوعيل كفر برا

هبوعيل هود هشارون (1-3) شباب الطيبة

أبناء يافا (0-1) هبوعيل كفر قاسم

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 22)

مكابي نتيفوت (0-0) عيروني كسيفة

شباب رهط (4-1) بيتار كريات غات

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 22)

بيتار نهريا (2-1) شباب طمرة

مكابي معلوت ترشيحا (1-4) هبوعيل البعينة

شباب سخنين (0-1) أبناء بئر المكسور

شباب كفر كنا (3-0) أبناء طوبا

أبناء الجولان والجليل (1-2) أبناء نحف

أبناء مجد الكروم (3-1) أخاء عكا

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 22)

مكابي نافيه شأنان (4-0) مكابي أم الفحم

عيروني نيشر (1-2) أخاء إكسال

مكابي عرب النجيدات (2-1) هبوعيل رموت منشيه

أبناء كفر قرع (1-1) هبوعيل طيرات هكرمل

أبناء الفريديس (0-1) اتحاد أبناء باقة

أبناء مصمص (0-0) هبوعيل صندلة

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 21)

شباب اللقية (1-3) عوتسماة بئر السبع

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 19)

هبوعيل نهريا (1-2) اتحاد أبناء كفر سميع

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 21)

أبناء جسر الزرقاء (7-0) بيتار بردس حنا

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 21)

أبناء الطيرة (4-6) نادي كرة قدم كفر قاسم

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