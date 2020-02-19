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مدرب أبناء اللد: نسعى للفوز بكل مباراة حتى ضمان البقاء

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 21:57

مدرب أبناء اللد: نسعى للفوز بكل مباراة حتى ضمان البقاء
المدرب عدنان الوحيدي
عرب ٤٨

يسعى فريق أبناء اللد لضمان البقاء بالدرجة الممتازة لموسم إضافي، في الوقت الذي ينافس فيه على حصد النقاط من أجل الهروب من قاع اللائحة الملتهب.

ويحتل الفريق اللداوي المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 24 نقطة.


وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء اللد، عدنان الوحيدي، في حديث لـ"عرب 48"، إن "لدينا فريق قوي، ونحن في هذه الفترة نخوض مباريات أمام فرق من قاع اللائحة".

وأكد أننا "نحارب في كل مباراة من أجل حصد النقاط، وكلي أمل أن فريقنا سيحقق البقاء في الدرجة الممتازة لموسم آخر".

وختم الوحيدي بالقول إن "المباريات القادمة ستكون صعبة وحماسية بدون شك، ونحن على ثقة بلاعبينا سعيًا نحو الفوز بكل مباراة وحتى ضمان البقاء بالدرجة الممتازة".

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#أبناء اللد
#الدرجة الممتازة
#عدنان الوحيدي

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من عرب 48

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