نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 26)

هبوعيل أشكلون (0-0) الوحدة كفر قاسم

هبوعيل بيتح تيكفا (0-0) اتحاد أبناء سخنين

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 21)

شمشون كفر قاسم (0-0) هبوعيل مرمورق

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 21)

أبناء زلفة (1-2) هبوعيل هرتسليا

مكابي تسور شالوم (3-1) هبوعيل كفر كنا

هبوعيل باقة الغربية (3-0) هبوعيل آسي غلبواع

هبوعيل إكسال (3-0) النادي الرياضي الطيرة

مكابي طمرة (1-0) عيروني طبرية

النادي الرياضي دبورية (2-0) أبناء عرعرة عارة

هبوعيل مجدال هعيمك (0-2) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 23)

هبوعيل كفر قاسم (3-1) بيتار بيتح تيكفا

شباب الطيبة (5-1) هبوعيل قلنسوة

هبوعيل كريات أونو (2-1) أبناء يافا

عيروني بيت دغان (1-0) شمشون أبناء الطيبة

هبوعيل كفر برا (1-1) بيتار كفار سابا

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 23)

عيروني كسيفة (3-0) بيتار يفنة

شباب رهط (1-1) هبوعيل غديرا

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 23)

شباب طمرة (2-0) مكابي معلوت ترشيحا

أبناء طوبا (1-3) أبناء بئر المكسور

النهضة الناصرة (1-2) بيتار نهريا

أبناء نحف (1-2) الأخوة كفر مندا

أبناء كابول (0-2) شباب سخنين

هبوعيل البعينة (0-2) اتحاد أبناء مجد الكروم

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 23)

أخاء إكسال (6-2) اتحاد أبناء جت

النادي الرياضي بردس حنا (2-0) أبناء كفر قرع

مكابي أم الفحم (1-2) اتحاد أبناء باقة

أبناء الرينة (1-0) أبناء مصمص

هبوعيل طيرات هكرمل (0-3) أبناء الفريديس

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 20)

أبناء دير الأسد (1-1) هبوعيل نهريا

أبناء البعنة (1-2) هبوعيل صفد

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 22)

شباب اللقية (4-2) هبوعيل سديروت

شباب الهواشلة (2-4) مكابي ديمونا

هبوعيل ماطيه يهودا (2-8) هبوعيل شقيب السلام

مكابي حورة (5-0) مكابي يروحام

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 22)

أبناء قلنسوة (1-1) هبوعيل أور عكيفا

مكابي عسفيا (1-3) النادي الرياضي طيرات هكرمل

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 22)

هبوعيل جلجولية (1-8) بني هرتسليا

نادي كرة قدم كفر قاسم (1-8) بني رعنانا

النادي الرياضي نتانيا (2-0) أبناء الطيرة

شباب الطيرة (1-2) هبوعيل بردسية