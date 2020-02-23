مدرب أبناء مجد الكروم: نحن في المسار الصحيح للدرجة الأولى

قطع فريق اتحاد أبناء مجد الكروم خطوة هامة نحو تحقيق هدفه بالصعود إلى مصاف الدرجة الأولى، بعد فوزه في مباراة الموسم على هبوعيل البعينة بنتيجة هدفين نظيفين.

ويتصدر الفريق المجدلاوي لائحة الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ" برصيد 57 نقطة وهو يبتعد بفارق 4 نقاط عن وصيفه، هبوعيل البعينة، الذي يملك مباراة ناقصة.

وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء مجد الكروم، حاتم كريّم، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "خضنا مباراة صعبة أمام هبوعيل البعينة، وبفضل الله وجهد اللاعبين تمكنا من تحقيق فوز خارجي مستحق، سيما وأنه كان بإمكاننا تسجيل أهداف أخرى غير أن الحظ لم يحالفنا في ذلك، ومن بين تلك الفرص كانت إلغاء ضربة جزاء واحتساب ضربة حرة للفريق الخصم بشكل أكاد لا أستوعبه".

وأضاف "حسب اعتقادي فإن مشوارنا قد بدأ الآن، وأنظارنا تتجه نحو المباريات المتبقية على نهاية الموسم، بحيث تنتظرنا مباريات صعبة جدا، وبدورنا سنتعامل مع كل منها وكأنها نهائي كأس من أجل الفوز في جميعها حتى تحقيق هدفنا بالصعود إلى الدرجة الأولى".

وأشار إلى أن "سر نجاح الفريق هذا الموسم هو أولا التغلب على الظروف المحيطة به من حيث عدم توفر ملعب بيتي والضائقة المادية، بالإضافة إلى تعاملي كمدرب مع اللاعبين والعلاقة الوطيدة فيما بيننا".

وتابع أنني "أثمن دور الجمهور في مساندته ودعمه للفريق على مدار الموسم، وأنا أكن لهم كل الاحترام وآمل منهم الاستمرار في دعمنا بالمباريات المتبقية كونهم اللاعب رقم 12، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في نهاية الموسم".

وختم كريّم بالقول إننا "في المسار الصحيح نحو الصعود إلى الدرجة الأولى، وبدون شك هذه المرحلة تتطلب نفسا طويلا إلى جانب خبرتي كمدرب وتطبيق التعليمات من قبل اللاعبين".