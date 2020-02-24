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تعادل للأخاء وهـ. أم الفحم وخسارة لأبناء اللد

تاريخ النشر: 24/02/2020 - 23:24

تعادل للأخاء وهـ. أم الفحم وخسارة لأبناء اللد
من مباراة اللد (عرب 48)
عرب ٤٨

خسر فريق أبناء اللد مباراته البيتية أمام هبوعيل ريشون لتسيون بهدف مقابل لا شيء، ضمن ختام أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد اللد، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الضيف في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء اللد عند 24 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل أبناء اللد في مباراته القادمة ضيفا على شقيقه اتحاد أبناء سخنين يوم الجمعة الوشيك.

تعادل لأخاء الناصرة وهبوعيل أم الفحم

تعادل فريق أخاء الناصرة في مباراته البيتية أمام هبوعيل كتمون القدس بنتيجة هدف لكل منهما، في المباراة التي استضافها على استاد عيلوط – الناصرة.

وافتتح الفريق الضيف باب التسجيل في الدقيقة 81، ثم في الدقيقة 89 أدرك اللاعب روتم حاطوئيل هدف التعادل لصالح أخاء الناصرة.

وبهذا التعادل رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق النصراوي في مباراته القادمة ضيفا على بيتار تل أبيب بات يام يوم الجمعة الوشيك.

وعلى استاد العفولة، اكتفى هبوعيل أم الفحم بنقطة بعد تعادله أمام مكابي بيتح تيكفا بهدف لكل منهما، وسط حضور المئات من المشجعين.

وافتتح مكابي بيتح تيكفا باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه بعد مرور 8 دقائق على بداية اللقاء، ثم في الدقيقة 71 أدرك اللاعب دوفيف غباي هدف التعادل لصالح هبوعيل أم الفحم.

وبهذا التعادل رفع الفريق الفحماوي رصيده من النقاط إلى 36 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

وسيلاقي هبوعيل أم الفحم في مباراته الخارجية القادمة شقيقه الوحدة كفر قاسم يوم الجمعة الوشيك.

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#أبناء اللد
#أخاء الناصرة
#هبوعيل أم الفحم
#الدرجة الممتازة

تعادل للأخاء وهـ. أم الفحم وخسارة لأبناء اللد

تعادل للأخاء وهـ. أم الفحم وخسارة لأبناء اللد

تعادل للأخاء وهـ. أم الفحم وخسارة لأبناء اللد

تعادل للأخاء وهـ. أم الفحم وخسارة لأبناء اللد

تعادل للأخاء وهـ. أم الفحم وخسارة لأبناء اللد

تعادل للأخاء وهـ. أم الفحم وخسارة لأبناء اللد

تعادل للأخاء وهـ. أم الفحم وخسارة لأبناء اللد

تعادل للأخاء وهـ. أم الفحم وخسارة لأبناء اللد

تعادل للأخاء وهـ. أم الفحم وخسارة لأبناء اللد

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