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مدرب شباب الطيبة: نسعى لحسم الصعود بأسرع وقت

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 16:03

مدرب شباب الطيبة: نسعى لحسم الصعود بأسرع وقت
المدرب عبد ربيع
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

ينافس فريق الدرجة الثانية، شباب الطيبة، على الصعود إلى مستوى الدرجة الأولى، وهو يسعى لحسم الصعود خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ويتصدر الفريق الطيباوي لائحة الدرجة الثانية بالمنطقة الجنوبية "أ" برصيد 52 نقطة، وهو يبتعد بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه مع تبقي 7 مباريات على نهاية الموسم.

وبهذا الصدد، قال مدرب شباب الطيبة، عبد ربيع، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الفوز في المباراة الأخيرة على الأشقاء من قلنسوة كان مهما بالنسبة لنا، من أجل تعزيز الصدارة وتوسيع فارق النقاط فيما بيننا".

وأشار إلى أن "المنافسة في القمة لا زالت قائمة رغم الدفعة القوية التي حصلنا عليها بعد الفوز الأخير، وبدورنا سنواصل بذل كل ما بوسعنا حتى حسم الصعود بشكل نهائي، وبالتالي فإن هدفنا في هذه المرحلة هو تحقيق الصعود بأسرع وقت ممكن".

وشدد أنه "علينا عدم الالتفات لفارق النقاط الموجود، وبالتالي لن نقبل الاستهتار بأي مباراة قادمة، وسنتعامل مع كل منها وكأنها نهائي كأس من أجل حصد النقاط وعدم الدخول في ضغوطات نحن بالغنى عنها".

وأكد "أؤمن بالفريق والكادر الموجود سعيًا نحو تحقيق الصعود الذي هو بمثابة حلم كل طيباوي، علمًا أن سر نجاح فريقنا هذا الموسم هو غرفة الملابس والتكاتف بين اللاعبين والإداريين والمدرب والجماهير".

وختم ربيع بالقول إن "جماهير الطيبة تستحق فريقا في درجات أعلى، ونحن إذ نناشد الجمهور بمؤازرتنا ودعمنا في المباريات المتبقية وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية، مع التأكيد على ان الدرجة الأولى ستكون الخطوة الأولى نحو الصعود لدرجات أعلى إن شاء الله".

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#شباب الطيبة
#عبد ربيع
#الدرجة الأولى
#الدرجة الثانية

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