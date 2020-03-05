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بسبب كورونا: تأجيل مباريات البلي أوف العلوي في الدرجة العليا

تاريخ النشر: 05/03/2020 - 15:47

بسبب كورونا: تأجيل مباريات البلي أوف العلوي في الدرجة العليا
عرب ٤٨

بعد جلسة طارئة عقدها اتحاد كرة القدم الإسرائيلي، اليوم الخميس، تقرر تأجيل مباريات كرة قدم الدرجة العليا والتي تندرج تحت إطار مباريات البلي أوف العلوي، للأسبوع القادم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تجرى 3 مباريات يوم السبت المقبل، ضمن مباريات البلي أوف العلوي، الأولى، مكابي تل أبيب ضد هابوعيل حيفا، الثانية، بيتار القدس ضد هابوعيل بئر السبع، الثالثة، مكابي حيفا ضد هابوعيل تل أبيب.

ولم تتأثر مباريات البلي أوف السفلي لأن المباريات غير معيّنة للأسبوع القريب، وتأجلت مباريات البلي أوف العلوي لـ14 آذار/ مارس المقبل.

كما وقرر اتحاد كرة القدم الإسرائيلي، أنه في حال شدّدت وزارة الصحة إجراءات التشديد والرقابة، ستُجرى المباريات بدون جمهور خصوصًا أن الدوري على عتبة النهاية.

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