نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 28)

الوحدة كفر قاسم (1-3) هبوعيل كتمون القدس

هبوعيل أم الفحم (0-0) هبوعيل عكا

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 23)

شمشون كفر قاسم (1-1) هكواح رمات غان

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 23)

أبناء زلفة (1-1) النادي الرياضي حيفا

مكابي طمرة (1-2) النادي الرياضي الطيرة

هبوعيل إكسال (5-0) هبوعيل هرتسليا

هبوعيل باقة الغربية (2-1) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 25)

هبوعيل قلنسوة (1-0) هبوعيل محنيه يهودا

هبوعيل كفر قاسم (2-0) بيتار كفار سابا

هبوعيل كريات أونو (6-2) أبناء الطيبة

مكابي بيتح تيكفا (0-1) أبناء يافا

شباب الطيبة (2-2) بيتار رمات غان

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 25)

شباب رهط (0-0) بيتار يفنة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 25)

أبناء الجولان والجليل (2-0) شباب سخنين

أبناء نحف (2-1) مكابي معلوت ترشيحا

هبوعيل البعينة (2-0) أبناء بئر المكسور

أبناء كابول (2-3) الأخوة كفر مندا

أخاء عكا (1-0) أبناء طوبا

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 25)

أبناء الرينة (2-0) هبوعيل بيت شان

النادي الرياضي بردس حنا (0-0) مكابي أم الفحم

هبوعيل طيرات هكرمل (2-1) اتحاد أبناء باقة

اتحاد أبناء جت (2-0) مكابي نافيه شأنان

هيوعيل رموت منشيه (0-1) أبناء الفريديس

عيروني نيشر (1-0) أبناء مصمص

هبوعيل صندلة (2-1) اتحاد أبناء كفر قرع

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 22)

أبناء دير الأسد (4-2) هبوعيل شلومي

هبوعيل دير حنا (5-0) هبوعيل نهريا

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 25)

مكابي ديمونا (12-1) هبوعيل رهط

هبوعيل شقيب السلام (4-0) شباب الهواشلة

مكابي حورة (0-4) شباب اللقية

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 25)

أبناء الطيرة (0-2) بني رعنانا

هبوعيل جلجولية (0-8) هبوعيل أورنيت

شباب الطيرة (3-0) بني هرتسليا

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 25)

هبوعيل كريات يام (1-4) مكابي عسفيا