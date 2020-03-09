فوز لأخاء الناصرة وخسارة لأبناء اللد

حقق فريق أخاء الناصرة الفوز في مباراته البيتية أمام مكابي بيتح تيكفا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد عيلوط – الناصرة، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق النصراوي بعد مرور 21 دقيقة على بداية اللقاء من قدم اللاعب، ألون بوزورغي.

وبهذا الفوز رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 31 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق النصراوي في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل بيتح تيكفا يوم الجمعة الوشيك.

خسارة بيتية لأبناء اللد

خسر فريق أبناء اللد مباراته البيتية أمام هبوعيل رمات غان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي استضافها الأول على ملعبه.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 51 افتتح الفريق الضيف باب التسجيل، ثم في الدقيقة 61 تلقت شباك الفريق اللداوي الهدف الثاني، ثم الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد أبناء اللد عند 25 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل أبناء اللد في مباراته القادمة ضيفا على بيتار تل أبيب بات يام يوم الجمعة المقبل.