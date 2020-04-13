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إلغاء الموسم بالدرجات الدنيا وارتقاء فرق القمة

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 16:01

إلغاء الموسم بالدرجات الدنيا وارتقاء فرق القمة
لاعبو هبوعيل إكسال
عرب ٤٨

أعلن الاتحاد العام لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن إلغاء موسم 2019-2020 بالدرجات الدنيا (الأولى والثانية والثالثة)، بالإضافة إلى دوريات النساء والشبيبة والأشبال والأولاد.

ويأتي قرار الاتحاد العام لكرة القدم في أعقاب تعليق فعاليات الموسم في كافة الدرجات، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وينص قرار الاتحاد العام لكرة القدم، على ارتقاء الفرق التي احتلت المراكز الأولى، فيما لن يهبط أي فريق من الفرق التي احتلت القاع في الدرجات الدنيا.

وفي الدرجة الأولى، عاد فريق هبوعيل إكسال من المنطقة الشمالية إلى الدرجة الممتازة بعدما هبط منها في الموسم الماضي.

وفي الدرجة الثانية، حصدت كل من فرق أبناء مجد الكروم وهبوعيل البعينة وأبناء الفريديس وشباب الطيبة بطاقات الصعود إلى مستوى الدرجة الأولى.

أما في الدرجة الثالثة، فكان الصعود في هذه المرحلة من نصيب كل من فرق أبناء شفاعمرو وأخاء بئر المكسور ومكابي يافة الناصرة. فيما ستنتظر فرق أخرى البت في مصيرها نظرًا لتقاربها من بعضها في القمة.


#الاتحاد العام
#كرة قدم
#الدرجة الأولى
#الدرجة الثانية
#الدرجة الثالثة

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من عرب 48

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