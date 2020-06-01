الفرق العربية تهدر النقاط في استئناف موسمها بالممتازة

استأنفت الفرق العربية في الدرجة الممتازة، مباريات الموسم الجاري 2019-2020، بعد فترة توقف امتدت لنحو 3 شهور بسبب فيروس كورونا المستجد، وسط غياب الجماهير عن المدرجات.

وعلى استاد الدوحة في مدينة سخنين، مني أصحاب الأرض بخسارة دراماتيكية في الوقت القاتل على يد هبوعيل رمات هشارون بهدفين مقابل هدف.

وافتتح الفريق الضيف باب التسجيل في الدقيقة 28، ثم في الدقيقة 92 عادل أبناء سخنين النتيجة برأسية اللاعب ساري فلاح، إلا أن الفرحة بالهدف لم تكتمل بعدما تلقت شباك الفريق السخنيني هدفا ثانيا في الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء سخنين عند 48 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع ويبتعد عن المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

هبوعيل أم الفحم 1-1 هبوعيل نوف هجليل

ومن استاد عيلوط - الناصرة، عاد فريق هبوعيل أم الفحم بنقطة من مباراته الخارجية أمام هبوعيل نوف هجليل بعد تعادلهما بهدف لكل منهما.

وتمكن الفريق الفحماوي من زيارة شباك الفريق الخصم بواسطة لاعبه محمد كليبات بعد 4 دقائق على بداية اللقاء، وفي الدقيقة 26 أدرك هبوعيل نوف هجليل هدف التعادل.

وبهذا التعادل رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 38 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري.

أبناء اللد 0-3 بيتار تل أبيب بات يام

وفي مباراة خارجية لأبناء اللد، تلقى الفريق الضيف خسارة مدوية على يد بيتار تل أبيب بات يام بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن الفريق المضيف من هز شباك الفريق اللداوي 3 مرات متتالية.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء اللد عند 25 نقطة وهو يقبع بالمركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.

أخاء الناصرة 2-4 هبوعيل بيتح تيكفا

وفي لقاء جمع بين أخاء الناصرة وهبوعيل بيتح تيكفا، خسر الأول المباراة خارج ميدانه برباعية مقابل هدفين.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، حيث افتتح أخاء الناصرة باب التسجيل عن طريق لاعبه محمد خطيب في الدقيقة 41، ثم في الدقيقة 44 جاء هدف التعادل لصالح الفريق الخصم.

وخلال مجريات الشوط الثاني، سجل الفريق المضيف 3 أهداف إضافية، فيما أحرز الفريق النصراوي هدفا ثانيا بواسطة لاعبه علاء بكر في الدقيقة 88.

وبهذا تجمد أخاء الناصرة عند 31 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

الوحدة كفر قاسم 0-3 مكابي بيتح تيكفا

تلقى فريق الوحدة كفر قاسم خسارة ثقيلة في مباراته أمام المتصدر مكابي بيتح تيكفا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتأخر الفريق القسماوي بهدفين منذ الشوط الأول وتحديدا في الدقائق 19 و45، وخلال مجريات الشوط الثاني وعند الدقيقة 48 تلقت شباكه هدفا ثالثا.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الوحدة كفر قاسم عند 41 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري.