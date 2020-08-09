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أبناء سخنين يستهل الموسم الجديد بالقدم اليمنى

تاريخ النشر: 09/08/2020 - 23:08

أبناء سخنين يستهل الموسم الجديد بالقدم اليمنى
من المباراة
عرب ٤٨

استهل فريق اتحاد أبناء سخنين باكورة مبارياته في الموسم الكروي الجديد 2020-2021، بالفوز على هبوعيل حيفا بهدفين مقابل لا شيء للأخير.

وجرت أحداث المباراة على استاد "سامي عوفر" في مدينة حيفا، ضمن أحداث الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس التوتو.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف مبكر أحرزه اللاعب، عطاء جابر، بعد مرور 3 دقائق على بداية المباراة.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 حسم اللاعب، إيهاب شامي، المباراة بهدف ثان لصالح اتحاد أبناء سخنين.

وبهذا الفوز، حصد الفريق السخنيني العلامة الكاملة في أولى مبارياته بالمجموعة الأولى من كأس التوتو.

وسيستضيف أبناء سخنين في مباراته المقبلة نظيره مكابي حيفا يوم الأربعاء القادم.

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#اتحاد أبناء سخنين
#كأس التوتو
#الدرجة العليا
#هبوعيل حيفا

أبناء سخنين يستهل الموسم الجديد بالقدم اليمنى

أبناء سخنين يستهل الموسم الجديد بالقدم اليمنى

أبناء سخنين يستهل الموسم الجديد بالقدم اليمنى

أبناء سخنين يستهل الموسم الجديد بالقدم اليمنى

أبناء سخنين يستهل الموسم الجديد بالقدم اليمنى

أبناء سخنين يستهل الموسم الجديد بالقدم اليمنى

أبناء سخنين يستهل الموسم الجديد بالقدم اليمنى

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