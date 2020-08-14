كأس التوتو: خسارة للأخاء وأم الفحم وفوز لإكسال وكفر قاسم

حقق فريق الوحدة كفر قاسم فوزا ساحقا على هبوعيل العفولة بستة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق القسماوي بثلاثية أحرزها كل من اللاعبين بنيامين كوكو من ضربة جزاء في الدقيقة 13 ومور فاديدا بهدفين متتاليين في الدقائق 17 و39.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 سجل اللاعب، هايمي زريهان، الهدف الرابع للوحدة كفر قاسم، وفي الدقيقة 59 عاد اللاعب فاديدا لإحراز الهدف الخامس، وفي الدقيقة 87 اختتم اللاعب إيتي الكسلاسي الأهداف بهدف سادس.

وبهذا الفوز، رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية.

أخاء الناصرة يخسر أمام هـ. نوف هجليل

خسر فريق أخاء الناصرة مباراته الخارجية أمام جاره هبوعيل نوف هجليل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الخصم بهدفين أحرزهما في الدقائق 21 و25. فيما جاء الهدف الثالث في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى.

فوز خارجي لهبوعيل إكسال

فاز هبوعيل إكسال في مباراته الخارجية أمام هبوعيل عكا بهدف يتيم، ضمن أحداث المجموعة الأولى من دور المجموعات بمسابقة كأس التوتو.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الكسلاوي، اللاعب نير أفرجيل، بعد مرور 5 دقائق على بداية اللقاء.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب هبوعيل إكسال، دونغو غونغو، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 73.

وبهذا الفوز، رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يحتل المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى.

خسارة لهـ. أم الفحم أمام هبوعيل بيتح تيكفا

مني هبوعيل أم الفحم بالخسارة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي استضاف فيها نظيره هبوعيل بيتح تيكفا.

وتلقت شباك الفريق الفحماوي، الهدفين في الدقائق 6 و39 من عمر المباراة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد هبوعيل أم الفحم عند 3 نقاط وهو يقبع بالمركز الأخير بترتيب المجموعة الثانية.