أبناء سخنين يبلغ نهائي كأس التوتو

تأهل فريق اتحاد أبناء سخنين لنهائي مسابقة كأس التوتو، بعد تعادله أمام عيروني كريات شمونة بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف من كريات شمونة بهدف أحرزه قبل دقائق معدودة من نزول اللاعبين إلى استراحة ما قبل الشوطين.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 72 اقتنص اللاعب، أسامة خلايلة، هدف التعادل لصالح الفريق السخنيني.

وبهذا الفوز، أنهى اتحاد أبناء سخنين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ليتأهل إلى مباراة النهائي كأفضل فريق في هذه المرحلة.

وسيلاقي الفريق السخنيني في نهائي كأس توتو نظيره مكابي تل أبيب يوم 24 آب/أغسطس، سعيًا نحو خطف أول لقب له بالموسم الكروي الجديد بعد عودته إلى الدرجة العليا.