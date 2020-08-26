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بعد إبلاغها بالهبوط: إدارة أبناء سخنين تمرر ميزانية الفريق

تاريخ النشر: 26/08/2020 - 21:19

بعد إبلاغها بالهبوط: إدارة أبناء سخنين تمرر ميزانية الفريق
لاعبو أبناء سخنين (عرب 48)
ربيع سواعد ربيع سواعد

قامت إدارة فريق الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، بتمرير المستندات المرتبطة بميزانية الفريق استعدادا لخوض غمار الموسم الكروي 2020-2021.

وجاء على لسان الناطق بلسان الفريق، منذر خلايلة، أن "إدارة الفريق السخنيني قامت بتسليم كافة المستندات المالية المطلوبة لدى سلطة مراقبة الميزانيات".

وأضاف أنه "من المقرر أن تقدم إدارة اتحاد أبناء سخنين، غدا الخميس، استئنافا بواسطة محامي من أجل المصادقة على ميزانية الفريق للموسم الكروي الجديد".

وكانت سلطة مراقبة الميزانيات التابعة للاتحاد العام لكرة القدم، قد أبلغت إدارة أبناء سخنين بهبوط الفريق إلى مستوى الدرجة الممتازة بسبب عدم المصادقة على ميزانية الموسم الكروي 2020-2021.

وادعت سلطة مراقبة الميزانيات في رسالتها، أن عدم المصادقة على ميزانية فريق اتحاد أبناء سخنين، يعود لنقص مالي يقدر بنحو مليون شيكل.

ومن المقرر أن يفتتح سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، مباريات الموسم الجديد بالدوري عندما يستضيف نظيره بني يهودا في استاد "الدوحة" يوم السبت القادم.

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#اتحاد أبناء سخنين
#الدرجة العليا

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