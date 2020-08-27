  2. رياضة
  3. رياضة محلية

الاتحاد العام لكرة القدم يصادق على ميزانية اتحاد أبناء سخنين

تاريخ النشر: 27/08/2020 - 14:46

الاتحاد العام لكرة القدم يصادق على ميزانية اتحاد أبناء سخنين
عرب ٤٨

صادقت سلطة مراقبة الميزانيات للاتحاد العام لكرة القدم، اليوم الخميس، على ميزانيّة فريق اتحاد أبناء سخنين للموسم الكروي القادم 2020-2021.

ونشرت صفحة نادي فريق اتحاد أبناء سخين، على صفحة الفريق الرسميّة عبر "فيسبوك" عن لسان المتحدث باسم النادي، منذر خلايلة، أن "سلطة مراقبة الميزانيات صادقت اليوم على ميزانية فريق اتحاد أبناء سخنين لموسم 2020-2021".

وأكمل البيان الصادر عن خلايلة أنه "تمت المصادقة على الميزانية بالرغم من وجود ديون متراكمة على الفريق من السنة الماضية، وتشمل بنود الميزانية تسديد هذه الديون".

وأضاف البيان أن "إدارة اتحاد أبناء سخنين بالتعاون مع مقربين من الفريق سوف تعمل على جمع تبرعات، وتجنيد رعاة للفريق من رجال الأعمال، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للفريق".

وكانت قد قدمت إدارة الفريق، أمس الأربعاء، المستندات المرتبطة بميزانية الفريق استعدادا لخوض غمار الموسم الكروي 2020-2021.

وذلك بعد أن أبلغت سلطة مراقبة الميزانيات التابعة للاتحاد العام لكرة القدم، إدارة أبناء سخنين بهبوط الفريق إلى مستوى الدرجة الممتازة بسبب عدم المصادقة على ميزانية الموسم الكروي 2020-2021.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#اتحاد أبناء سخنين
#كرة القدم
#الاتحاد العام
#سلطة مراقبة الميزانيات
#الدرجة العليا
#المصادقة على الميزانية

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السلطات الألمانيّة تمدد منع حضور جماهير الألعاب الرياضية للملاعب
السلطات الألمانيّة تمدد منع حضور جماهير الألعاب الرياضية للملاعب

2020-08-27

عدد من لاعبي تشيلسي أصيبوا بكورونا
عدد من لاعبي تشيلسي أصيبوا بكورونا

2020-08-27

بعد إبلاغها بالهبوط: إدارة أبناء سخنين تمرر ميزانية الفريق
بعد إبلاغها بالهبوط: إدارة أبناء سخنين تمرر ميزانية الفريق

2020-08-26

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع لحزب الله في لبنان

الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع لحزب الله في لبنان

2020-08-26
بيتاح تكفا: اعتقال فلسطيني بشبهة قتل إسرائيلي طعنا

بيتاح تكفا: اعتقال فلسطيني بشبهة قتل إسرائيلي طعنا

2020-08-26
تحليلات إسرائيلية: الضربات ضد حزب الله تشتد تدريجيا

تحليلات إسرائيلية: الضربات ضد حزب الله تشتد تدريجيا

2020-08-26
فاجعة بمخيم الجلزون: أم تقتل طفلها الرضيع

فاجعة بمخيم الجلزون: أم تقتل طفلها الرضيع

2020-08-26
كورونا في غزة: وفاتان و17 إصابة الأربعاء بينها حالاتٌ في 3 مستشفيات

كورونا في غزة: وفاتان و17 إصابة الأربعاء بينها حالاتٌ في 3 مستشفيات

2020-08-26