أخاء الناصرة يحصد نقطة بافتتاحية الدوري

استهل فريق أخاء الناصرة مبارياته بالموسم الكروي الجديد 2020-2021 ضمن دوري الدرجة الممتازة، بالتعادل أمام سكتسيا نس تسيونا بهدف لكل منهما.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 82 افتتح الفريق النصراوي باب التسجيل بواسطة لاعبه أنس دبور، ثم في الدقيقة 94 أدرك الفريق الخصم هدف التعادل.

هذا، وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته القادمة شقيقه هبوعيل إكسال يوم الخميس المقبل.