  2. رياضة
  3. رياضة محلية

أخاء الناصرة يحصد نقطة بافتتاحية الدوري

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 22:18

أخاء الناصرة يحصد نقطة بافتتاحية الدوري
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨

استهل فريق أخاء الناصرة مبارياته بالموسم الكروي الجديد 2020-2021 ضمن دوري الدرجة الممتازة، بالتعادل أمام سكتسيا نس تسيونا بهدف لكل منهما.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 82 افتتح الفريق النصراوي باب التسجيل بواسطة لاعبه أنس دبور، ثم في الدقيقة 94 أدرك الفريق الخصم هدف التعادل.

هذا، وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته القادمة شقيقه هبوعيل إكسال يوم الخميس المقبل.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أخاء الناصرة
#الدرجة الممتازة

أخاء الناصرة يحصد نقطة بافتتاحية الدوري

أخاء الناصرة يحصد نقطة بافتتاحية الدوري

أخاء الناصرة يحصد نقطة بافتتاحية الدوري

أخاء الناصرة يحصد نقطة بافتتاحية الدوري

أخاء الناصرة يحصد نقطة بافتتاحية الدوري

أخاء الناصرة يحصد نقطة بافتتاحية الدوري

أخاء الناصرة يحصد نقطة بافتتاحية الدوري

أخاء الناصرة يحصد نقطة بافتتاحية الدوري

أخاء الناصرة يحصد نقطة بافتتاحية الدوري

أخاء الناصرة يحصد نقطة بافتتاحية الدوري

حوارات

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان
إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان

2020-08-31

مانشستر سيتي يتخذ خطوة أولى نحو ميسي
مانشستر سيتي يتخذ خطوة أولى نحو ميسي

2020-08-31

نيمار يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان
نيمار يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

2020-08-31

الأكثر قراءة

كوشنر يحض بن سلمان للانضمام لتوقيع الاتفاق الإسرائيلي – الإماراتي

كوشنر يحض بن سلمان للانضمام لتوقيع الاتفاق الإسرائيلي – الإماراتي

2020-08-30
نتنياهو: لا قيمة لمعارضة الفلسطينيين لسلام مع دول عربية

نتنياهو: لا قيمة لمعارضة الفلسطينيين لسلام مع دول عربية

2020-08-30
انتشال جثة محمود كبها من داخل بئر قرب برطعة

انتشال جثة محمود كبها من داخل بئر قرب برطعة

2020-08-30
المصادقة على خطة غمزو: افتتاح العام الدراسي في الأول من أيلول

المصادقة على خطة غمزو: افتتاح العام الدراسي في الأول من أيلول

2020-08-30
نصر الله لإسرائيل:

نصر الله لإسرائيل: "عندما تقتل لنا أخًا سنقتل لك جنديا"

2020-08-30